Twórca najlepszego serialu w historii wraca do telewizji po 18 latach. Opowie o eksperymentach CIA

materiały prasowe

Reklama

Jak raportuje serwis Deadline, David Chase, twórca uznawanej za jeden z najlepszych seriali w historii Rodziny Soprano, wraca z pierwszym od 18 lat projektem telewizyjnym. Choć legendarny autor w międzyczasie zajmował się m.in. reżyserią Będziecie nas pamiętać z 2012 roku czy pisaniem scenariusza do Wszystkich świętych New Jersey sprzed 4 lat, z samymi serialami po raz ostatni miał do czynienia w 2007 roku, kiedy to ukazał się ostatni sezon kultowych The Sopranos.

Wiemy już, że Chase w roli producenta i scenarzysty przygotowuje dla HBO dzieło mające być adaptacją książki Johna Lisle'a, Project Mind Control: Sidney Gottlieb, CIA, and the Tragedy of MKUltra. Jej protagonistą jest Sidney Gottlieb, chemik i szef wywiadu Centralnej Agencji Wywiadowczej, znany również pod pseudonimem Czarny Czarownik.

To on odpowiadał za MKUltra, ściśle tajny i ze wszech miar kontrowersyjny projekt CIA, w ramach którego przeprowadzano eksperymenty związane m.in. z kontrolą umysłu na świadomych i nieświadomych uczestnikach badań, w tym pacjentów zakładów psychiatrycznych, więźniów i prostytutek. Z racji wykorzystywanych środków Gottlieba do dziś uznaje się za twórcę kontrkultury LSD.

Program MKUltra stał się motorem napędowym dla wielu teorii spiskowych krążących wśród Amerykanów. Łączono go choćby z porwaniami ludzi przez kosmitów, zabójstwem prezydenta Kennedy'ego czy morderstwami dokonanymi przez członków grupy Charlesa Mansona.

Zanim David Chase zrealizuje nowy serial, na początku przyszłego roku wyreżyseruje horror o nieujawnionym jeszcze tytule; współscenarzystą jest Terence Winter.

Najlepsze seriale wszech czasów. Tylko spójrzcie, kto w niezwykle prestiżowym rankingu pokonał Breaking Bad