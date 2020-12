Twórca serialu Fargo stworzy serial Obcy

foto. Hulu

Nie tylko fani Gwiezdnych Wojen mają powody do radości. Podczas Disney Investor Day zapowiedziano oficjalnie powstanie serialu Obcy, bazujący na kultowym cyklu filmów wyreżyserowanych przez Ridleya Scotta. Jednak to nie on będzie odpowiadał za stworzenie scenariusza. Ta rola została powierzona Noah Hawley’owi, twórcy takich seriali jak znakomity Legion czy Fargo.

Niestety, nie zdradzono ani potencjalnej obsady, ani tym bardziej orientacyjnej daty premiery. Jedyna informacja jaka została podana do publicznej wiadomości jest następująca: akcja serialu będzie rozgrywała się na Ziemi.

Nad produkcja będzie pracowało FX, a jego premiera odbędzie się na platformie Hulu.