Kathleen Kennedy do Lucasfilm dołączyła w 2012 roku, na cztery miesiące przed zakupem przez Disneya. Wówczas obejmowała stanowisko równe George'owi Lucasowi, ale po przejęciu przez Disneya została samodzielną szefową, która miała poprowadzić Gwiezdne Wojny ku świetności.

Po ponad dekadzie sieć obiegła sensacyjna informacja o planowanym przejściu Kathleen Kennedy na emeryturę. Informację tę podał najpierw portal Puck, potem też The Hollywood Reporter. Osoby reprezentujące Kennedy i Lucasfilm odmówiły komentarza w tej sprawie.

Kathleen Kennedy miała za zadanie wprowadzić Gwiezdne Wojny z powrotem na salony i zaszczepić je w świadomości kolejnych pokoleń na wiele długich lat. Tak o tym mówił Seth Green, którym w tamtym czasie pracował dla Lucasfilm nad serialem, który nigdy nie ujrzał światła dziennego:

A kiedy stery przejęła Kathleen Kennedy, jej zadaniem nie było tworzenie Gwiezdnych Wojen na kolejne dwa lub trzy lata, ale trzydzieści lat! Tak, żeby każdy o nich mówił.

Zaczęło się od Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, które obudziło uśpioną miłość wszystkich do świata odległej galaktyki. Film zarobił ponad dwa miliardy dolarów i przypadł do gustu publiczności, choć ta zauważała bliskie powiązania z Nową nadzieją. W latach 2015-2019 co roku pojawiał się co najmniej jeden film ze świata Gwiezdnych Wojen. Podobnie wielki sukces osiągnął Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, ale już zdecydowanie bardziej publiczność podzielił Ostatni Jedi. Fanom nie spodobał się też spin-off o Hanie Solo, a Gwiezdna Saga skończyła się do tej pory na bardzo słabo ocenionym i najgorzej zarabiającym z nowej trylogii Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Kathleen Kennedy nie miała łatwego zadania. W trakcie swojej kadencji zwolniła Chrisa Lorda i Phila Millera jako reżyserów spin-offu o Hanie Solo. Potem Garetha Edwardsa zastąpiono Tonym Gilroyem podczas dokrętek do Łotra 1.. Wiele pomysłów też nie wypaliło - trylogia Riana Johnsona po Ostatnim Jedi jest nadal w zawieszeniu, a twórcy serialowej Gry o tron obeszli się smakiem i prawdopodobnie nie stworzą w najbliższych latach niczego w tym świecie.

Kinowe perypetie Gwiezdnych Wojen i Kathleen Kennedy były chwiejne, ale warto też wspomnieć o streamingu. To za jej kadencji stworzono pierwsze wysokobudżetowe seriale z tego świata, w tym świetnego The Mandalorian. Całe to uniwersum rozrosło się do takich rozmiarów i przypadło publiczności do gustu tak bardzo, że niedługo przeniesie się na wielki ekran.

Na razie Kennedy ani Lucasfilm nie odnieśli się do tych informacji. Nie wiadomo też, kto mógłby zastąpić Kennedy na tym stanowisku. Wielu fanów mogłoby wskazać tutaj Jona Favreau lub Dave'a Filoniego. Obaj są odpowiedzialni za tzw. Mando-Verse i udowodniali nieraz, że są wielkimi fanami. Favreau ma też doświadczenie z pracy przy innej ogromnej franczyzie jaką jest MCU. Możliwe też, że będzie nim Simon Kinberg, który został wyznaczony do wyprodukowania nowej, kinowej trylogii dla Lucasfilm.

Zdaniem Puck, Kathleen Kennedy odejdzie na emeryturę pod koniec 2025 roku.

