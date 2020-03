Twórcy Cyberpunk 2077 wspierają WOŚP. CD Projekt RED też walczy z koronawirusem

Polskie studio CD Projekt RED, które obecnie pracuje nad grą Cyberpunk 2077, poinformowało o nawiązaniu współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i przekazaniu 4 milionów złotych na walkę z koronawirusem. Połowa tej kwoty została przekazana jako CD Projekt S.A., druga zaś prywatnie - sfinansowana przez głównych akcjonariuszy oraz zarząd spółki.

Przedstawiciele studia we wpisie na Facebooku podziękowali również służbom medycznym i innym osobom, które zaangażowały się w walkę z koronawirusem. Zachęcają także do pozostawania w domach.

Wszyscy śledzimy wydarzenia związane z koronawirusem. Rośnie liczba zachorowań, a przed służbą zdrowia stoi coraz więcej wyzwań. W tych ciężkich chwilach liczy się każda pomoc, więc przez ostatnie dni zastanawialiśmy się, jak moglibyśmy dołożyć swoja cegiełkę. Nie znamy się na kupowaniu sprzętu medycznego, masek ani kombinezonów, dlatego podjęliśmy decyzję o współpracy z profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem - WOŚP.

Dziś przekazaliśmy 4 miliony złotych na walkę z koronawirusem — połowę tej kwoty jako CD PROJEKT S.A., a drugą połowę prywatnie. Część prywatna została sfinansowana przez głównych akcjonariuszy oraz zarząd CD PROJEKT.

Chcielibyśmy również podziękować całej służbie medycznej i wszystkim osobom zaangażowanym w walkę z wirusem. Z narażeniem własnego zdrowia codziennie walczycie o nasze — wasza ciężka praca to dla nas inspiracja. Mamy też apel do wszystkich, którzy czytają tę wiadomość: potraktujcie poważnie to, co się dzieje wokół nas. Słuchajcie zaleceń tych, którzy znają się na zdrowiu publicznym. Zostańcie w domu i nie dajcie się wirusowi! - czytamy w oświadczeniu CD Projekt RED