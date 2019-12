Twórcy Little Nightmares przejęci przez THQ Nordic i Koch Media

Szwedzkie Tarsier Studios straciło niezależność i stało się jedną z firm działających w ramach Embracer Group, firmy matki takich marek, jak THQ Nordic i Koch Media. Szwedzi, którzy mają na swoim koncie udaną produkcję Little Nightmares, a aktualnie pracują nad Little Nightmares 2 zostali przejęci za około 9,5 mln dolarów w gotówce i dodatkowe ok. 1,3 mln dolarów w akcjach.

Przejecie studia obejmuje całość, a więc zarówno pracowników, jak i własności intelektualne. Nie obejmuje to jednak przygód Six i jej towarzysza Mono, których spotkamy w nadchodzącej grze - marka należy do Bandai Namco.

Little Nightmares to gra platformowa z elementami logicznymi i klimatem rodem z horroru. Tarsier Studios brało również udział w pracach nad serią Little Big Planet, Tearaway Unfolded oraz stworzyło tegoroczne The Stretchers.