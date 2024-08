Twórcy Little Nightmares pracują nad nową grą. Teaser zdradza mroczny klimat produkcji

THQ Nordic

Reklama

Chociaż Little Nightmares III przejęło studio Supermassive Games, Tarsier nie osiada na laurach. Studio pracuje nad czymś zupełnie nowym. Podczas THQ Nordic Showcase 2024, otrzymaliśmy małą zajawkę dotyczącą tego, co nas czeka w przyszłości.

Teaser niewiele zdradza na temat nowej produkcji. Materiał utrzymany jest w mrocznym klimacie i przedstawia przerośniętą świnię, z której wylewają się wnętrzności. Świnia w pewnym momencie zatrzymuje się i przemawia do widza słowami: „Nadchodzą”, po czym odchodzi poza kadr.

Co to oznacza, to już tylko domysły i domniemania, ale wyraźnie widać, że Tarsier planuje stworzyć kolejny mroczny i pełen grozy tytuł.

Dobre informacje są takie, że na pełną prezentację, czym będzie ta gra, nie będziemy musieli długo czekać. Tytuł zostanie ujawniony i zapewne okraszony zwiastunem już podczas targów dwugodzinnego show otwierającego targi Gamescom.