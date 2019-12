Twórcy Pokémon Go i firma Qualcomm stworzą nowe gogle AR

Korporacja Qualcomm znana jest przede wszystkim z produkcji układów mobilnych przeznaczonych na rynek androidowy. To m.in. pod kontrolą procesorów z linii Snapdragon 800 pracuje część smartfonów z półki premium, które walczą o uwagę miłośników filmów, gier i fotografii. Firma nie boi się inwestować także w projekty o nieco odważniejszym charakterze, czego dowodem jest nawiązanie współpracy partnerskiej ze studiem Niantic.

Podczas Snapdragon Tech Summit zapowiedziano, że firmy wspólnymi siłami zaprojektują referencyjne rozwiązania sprzętowe, programistyczne i chmurowe, które przyczynią się do stworzenia nowej generacji gogli rzeczywistości rozszerzonej. Nie będzie to współpraca okazyjna, nawiązana w celu wypuszczenia na rynek jednego urządzenia. Twórcy Pokémon Go liczą na to, że wraz z inżynierami Qualcomma będą przez wiele lat napędzać branżę AR.

Sercem nowego urządzenia będzie platforma Qualcomm XR2, która pozwoli połączyć rzeczywistość rozszerzoną z infrastrukturą 5G, dzięki czemu gracze odpalą na okularach treści dookolne nakręcone w rozdzielczości 8K. Z kolei rolą ekspertów z Niantic będzie upowszechnienie Real World Platform, czyli technologii, na bazie które powstały takie gry jak Pokémon Go czy Harry Potter: Wizards Unite.

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wspominać o konkretnych datach wprowadzenia tych rozwiązań w życie, ale Phil Keslin z Niantic zapowiedział, że już w 2020 roku uruchomiony zostanie Niantic Creator Program, który pozwoli twórcom skorzystać z tej przyszłościowej platformy.