Twórcy Wallace i Gromit nie zrobią nowego filmu przez brak gliny? Studio wydało oświadczenie

fot. Aardman Animations

Czy twórcy z Aardman cierpią na niedobory gliny, przez którą pojawi się jeszcze tylko jeden film z serii Wallace i Gromit? W piątek brytyjski The Telegraph poinformował, że studio ma problemy z zaopatrywaniem się w glinę, która jest im potrzebna do tworzenia postaci i scenografii swoich animowanych filmów. Aardman kupowało materiały w Lewis Newplast, która to firma została na stałe zamknięta w marcu bieżącego roku. Poinformowano, że gliny starczy już tylko na jeden film, czyli nowe przygody Wallace’a i Gromita zapowiedziane na 2024 roku.

Aardman ma kłopoty z gliną? Studio uspokaja fanów

Studio wydało w mediach społecznościowych specjalne oświadczenie, w którym zaprzeczyli, że mają problem z zasobami gliny.

Jesteśmy poruszeni niedawnymi obawami dotyczącymi przyszłości naszych ukochanych glinianych wyrobów, ale chcieliśmy zapewnić fanów, że absolutnie nie ma powodów do zmartwień. Posiadamy duże zapasy masy modelarskiej do obsługi obecnych i przyszłych produkcji i podobnie jak Wallace w jego warsztacie, od dłuższego czasu majstrowaliśmy za kulisami, opracowując plany mające na celu zapewnienie sprawnego przejście na nowe zapasy, aby kontynuować kręcenie naszych produkcji.

https://twitter.com/aardman/status/1726586523183628462

Wallace i Gromit - co wiemy o nowym filmie?

Już 15 grudnia na Netflixie zadebiutują Uciekające kurczaki: Era nuggetsów, czyli najnowsza pozycja od studia Aardman. Na przyszły rok zaplanowano nowe przygody z serii Wallace i Gromit, które będą pierwszym pełnometrażowym filmem od czasu Wallace i Gromit: Klątwa królika z 2005 roku. Żadne szczegóły fabuły nie są na razie znane. Reżyserami filmu będą Nick Park i Merlin Crossingham.