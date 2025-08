Tyler Rake 3 - co z filmem? Chris Hemsworth nie ma dobrych wieści

fot. materiały prasowe

Tyler Rake oraz Tyler Rake 2 odniosły sukces na Netflixie, a dobre oceny pomogły zdobyć jeszcze większą popularność. Zarówno widzowie, jak i krytycy chwalili podejście reżysera i kaskadera Sama Hargrave’a do scen akcji, które osiągały wybitny poziom. Finał drugiej części wyraźnie sugerował kontynuację – Tyler Rake 3 został oficjalnie zapowiedziany, ale od tamtej informacji minęły już dwa lata. Co dalej z trzecią częścią?

Tyler Rake 3 powstanie – potwierdza Chris Hemsworth

Chris Hemsworth, promując nowy sezon swojego programu Bez granic z Chrisem Hemsworthem, został zapytany przez The Hollywood Reporter, co dzieje się z trzecią częścią serii kina akcji. Aktor uspokaja: prace nad filmem wciąż trwają, ale nie ma dobrych wieści: nie wiadomo, kiedy film powstanie.

– To coś, nad czym wciąż pracujemy. My, kreatywna ekipa, składamy różne pomysły i kreatywne kierunki, w których moglibyśmy poprowadzić trzeci film. Naszą intencją jest z całą pewnością zrobienie kolejnej części. Nie wiem dokładnie kiedy, ale na pewno to nadejdzie – powiedział Hemsworth.

Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądać fabuła, ponieważ twórcy wciąż rozważają różne koncepcje. W związku z tym nie pojawiły się żadne przecieki dotyczące dalszego ciągu przygód tytułowego bohatera.

Obecnie Chris Hemsworth jest zajęty pracą na planie Avengers: Doomsday, gdzie ponownie wciela się w Thora. Po zakończeniu zdjęć do tego filmu rozpocznie zdjęcia do Avengers: Secret Wars.