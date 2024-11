Premiera i tytuły odcinków Stranger Things 5 potwierdzone. Ktoś znowu zniknie?

fot. Netflix

To już oficjalne - piąty i finałowy sezon Stranger Things trafi na platformę Netflix w 2025 roku. Z okazji Dnia Stranger Things, corocznie celebrowanego 6 listopada -czyli w dzień, w którym Will Byers zaginął i przeszedł na Drugą Stronę - streamer ujawnił tytuły nadchodzących odcinków. Co z nich wynika?

Stranger Things 5 - zapowiedź i tytuły odcinków

Tak prezentują się tytuły nadchodzących epizodów Stranger Things 5:

Odsiecz

Zniknięcie (...)

Pułapka u Turnbowów

Czarownik

Elektrowstrząs

Ucieczka z Camazotz

Most

Ta strona

Co ważne, tytuł odcinka o "zniknięciu" został częściowo zamazany - czy to oznacza, że znów ktoś zniknie, przypadkowo przenosząc się na Drugą Stronę? Internauci spekulują, że może chodzić o młodszą siostrę Mike'a, Holly Wheeler. Jak podaje portal Variety, niedawno obsadzono Nell Fisher w tej roli, choć Netflix jeszcze tej informacji nie potwierdził. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie.

Turnbowowie mogą kojarzyć się fanom ze zdjęcia zza kulis. Ross Duffer opublikował zdjęcie billboardu firmy Turnbow Land Development & Reality - najwidoczniej okaże się kluczowa dla finałowych wydarzeń. Z kolei Ucieczka z Camazotz jest zapewne nawiązaniem do powieści sci-fi Madelaine L'Engle zatytułowanej Pułapka czasu.

Jak informuje poniższy klip Netflixa, akcja serialu będzie rozgrywać się jesienią 1987 roku. Właśnie wtedy rozpocznie się ostatnia przygoda.