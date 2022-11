Ucieczka z Nowego Jorku - reboot filmu powstaje. Nowa ekipa za sterami

fot. materiały prasowe

Informacje o reboocie filmu Ucieczka z Nowego Jorku z 1981 roku pojawiają się już od kilku lat. W 2021 roku pojawiła się wiadomość, że Leigh Whannell (Niewidzialny człowiek) pracuje nad scenariuszem nowej wersji. Jednak wygląda na to, że zatrudniony zostanie nowy zespół kreatywny.

Według portalu Bloody Disgusting , 20th Century Studios prowadzi rozmowy z Tylerem Gillettem, Mattem Bettinelli-Olpinem i Chadem Villellą, trio znanym jako Radio Silence (Krzyk), aby przejęli stery nad planowanym filmem. Pojawiają się sprzeczne informacje na temat tego czy projekt będzie kontynuacją oryginału czy pełnym rebootem z nowym aktorem w głównej roli.

fot. materiały prasowe

Ucieczka z Nowego Jorku - o czym oryginał?

Akcja oryginału rozgrywa się w ogarniętych przestępczością Stanach Zjednoczonych, które przekształciły wyspę Manhattan w jedyne w kraju więzienie o zaostrzonym rygorze. Air Force One zostaje porwany przez antyrządowych powstańców, którzy celowo rozbijają go o otoczoną murami dzielnicę. Były żołnierz i obecny więzień Snake Plissken ma zaledwie 24 godziny na wejście do strefy i uratowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeśli jego misja się powiedzie, to zostanie ułaskawiony.