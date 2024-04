Uciekinier - gwiazda Top Gun Maverick w głównej roli. Tę postać grał Arnold Schwarzenegger

fot. Paramount pictures

Uciekinier to popularna książka Stephena Kinga, która doczekała się lubianej, ale nie mającej wiele z nią wspólnego adaptacji w postaci filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Teraz Edgar Wright (Wysyp żywych trupów Baby Driver, Hot Fuzz) wyreżyseruje nową adaptacją i wybrał odtwórcę głównej roli. Jest to Glen Powell, który miał dużą i ważną rolę w Top Gun Maverick, a niedawno widzieliśmy go w kinach w komedii romantycznej Tylko nie ty.

Arnold Schwarzengger w filmie Uciekinier / Źródło: materiały prasowe

Uciekinier - o czym będzie film?

Historia skupia się na Benie Richardsie, zdesperowanym mężczyźnie, który bierze udział w brutalnym reality show zwanym The Running Man. Musi wygrać wystarczająco dużą kwotę pieniędzy, by uratować śmiertelnie chora córkę. W programie ścigają go różni łowcy, którzy muszą go zabić.

Wszystko wskazuje na to, że będzie to najbliższy projekt Edgara Wrighta i Glena Powella. Aktora zobaczymy w 2024 roku jeszcze w filmie Hit Man. W USA trafi on w czerwcu do Netflixa (platforma ma prawa do tytułu tylko w tym kraju), w Polsce w maju w kinach.