Uciekinier - Edgar Wright o remake'ach. Trwają prace nad nową adaptacją książki Stephena Kinga

fot. materiały prasowe

Reklama

Reżyser Edgar Wright w podcaście Happy Sad Confused został zapytany o filmy, które ma nakręcić w przyszłości, w tym remaki Barbarella - królowa galaktyki oraz Uciekinier. Twórca potwierdził, że trwają prace nad tą drugą produkcją, która jest adaptacją powieści Stephena Kinga o tym samym tytule. Najpierw jednak wyjaśnił, że dobrze wykonany remake to taki, który dodaje coś nowego od siebie lub ma inne podejście do historii.

Myślę, że ostatnio problem polega na tym, że remaki są po prostu swego rodzaju kopiami filmów i tak naprawdę nie ekscytuję się wieloma z nich, ponieważ przypominają wersje karaoke oryginałów.

fot. Wilson Webb - © 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.. // Jon Hamm i Edgar Wright na planie filmu Baby Driver

Podał przykłady takich filmów, jak Inwazja Łowców Ciał Philipa Kauffmana, Coś Johna Carpentera oraz Mucha Davida Cronenberga, w których reżyserzy wykorzystali elementy oryginałów i zrobili z tego coś interesującego. Następnie przeszedł do omówienia remaku Uciekiniera, nad którym aktywnie pracuje. Przyznał, że film z 1987 roku, w którym wystąpił Arnold Schwarzenegger, podobał mu się, ale woli książkę. Uważa, że to nie była dobra adaptacja książki.

Już jako nastolatek, gdy zobaczyłem film ze Schwarzeneggerem, pomyślałem: "Och, to zupełnie nie przypomina książki". Myślę, że nikt nie zaadaptował tej książki. Więc gdy to się pojawiło, a Simon Kinberg zapytał: "Czy interesuje cię Uciekinier?" to powiedziałem: "Wiesz, często myślałem, że ta książka aż prosi się o adaptację". Nie oznacza to, że będzie to łatwe, ale nad tym pracujemy. Tyle powiem.

Uciekinier w reżyserii Paula Michaela Glasera przenosił widzów do 2017 roku do Los Angeles. Policjant Ben Richards (Arnold Schwarzenegger) odmówił wykonania rozkazu strzelania do ludzi. W rezultacie został skazany na więzienie. Gdy odsiaduje wyrok, popularność zdobywa program Uciekinier. Zasady są proste: ludzie są ścigani przez zawodowych morderców. Twórca programu Damon Killian (Richard Dawson) proponuje, żeby do programu trafił Richards.

fot. materiały prasowe // Uciekinier (1987)