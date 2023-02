Udar - Viaplay robi nowy polski serial. O czym opowiada?

fot. UDAR_Karolina Grabowska_Telemark_ViaplayGroup, 2023

Serial Udar to już kolejna produkcja, którą platforma streamingowa Viaplay realizuje w Polsce. Prace na planie już trwają. Pomysłodawcą i scenarzystą projektu jest Paweł Demirski, który stoi też za kamerą razem z Rafałem Skalskim i Antonio Galdamezem. Demirski jest znany ze świetnie ocenianego serialu Artyści.

Serial ma mieć osiem odcinków, w których będziemy obserwować życie bohaterów w Warszawie. Twórcy zapowiadają tragikomiczną formę produkcji.

Udar - opis fabuły

Serial Udar przedstawia fikcyjne losy Jacka – jednej z najważniejszych postaci polskiej sceny gastronomicznej. Główny bohater serialu prowadzi popularne programy kulinarne w telewizji, recenzuje nowe restauracje, z jego opinią na temat gastronomii liczy się niemal każdy w Warszawie. Jedna jego recenzja może sprawić, że nowo otwarta restauracja rozbłyśnie na kulinarnej mapie stolicy lub może liczyć na masowy exodus klientów. U samego szczytu kariery czeka go jeszcze jedno, najważniejsze wyzwanie. Niespodziewana choroba wywróci życie bohatera do góry nogami, a walka o powrót do codzienności przeistoczy się w wyprawę, która na zawsze odmieni jego życie i zmusi do odpowiedzi na kilka kardynalnych pytań.

Wracając ponownie na szczyt

W obsadzie są między innymi Marta Malikowska, Anna Seniuk, Jerzy Bończak, Marta Nieradkiewicz, Ewa Skibińska, Rafał Maćkowiak, Jan Sobolewski, Monika Frajczyk oraz Michał Majnicz.

Udar - serial

- Na pomysł serialu wpadłem wiosną 2019 roku, kiedy o pandemii koronawirusa nikt jeszcze nie słyszał. Jednak pewien nastrój końca, wypalenia rzeczywistości był wyczuwalny w powietrzu, w kinie i teatrze. Główny bohater jest trochę jak nasz świat, witalny, wiecznie patrzący w przyszłość, w to, że najlepsze jeszcze przed nim, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. To również spojrzenie dające nadzieję na przyszłość, będące jednocześnie walką o samego siebie. Cieszę się, że ten pomysł udało nam się przekuć na serial wspólnie z Viaplay – komentuje Paweł Demirski.

Udar - premiera w Viaplay, ale data nie została ustalona.