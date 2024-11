Marvel już wie, kiedy i jak wprowadzić Young Avengers. Wyczekiwany wariant poza MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W sieci pojawiło się wiele nowych spekulacji i doniesień na temat przyszłych filmów i seriali Marvela - jak co tydzień garścią pogłosek ze swoimi czytelnikami podzielił się serwis The Cosmic Circus. Najważniejsza z rewelacji dotyczy sposobu, w jaki drużyna Young Avengers miałaby ostatecznie wejść do MCU. Według Alexa Pereza, który przypomina, że aktorzy wcielający się w członków grupy są coraz starsi, dojdzie do tego w produkcji Avengers: Doomsday i/lub Secret Wars. Później natomiast ukaże się spin-off, który będzie adaptacją słynnego komiksu Krucjata dziecięca; to doskonała okazja, aby Billy i Tommy Maximoffowie spotkali się ze swoją matką, Scarlet Witch.

Oto inne doniesienia portalu:

ku rozczarowaniu fanów w MCU nie ma planów wprowadzenia do multiwersum najbardziej złowrogiego warianta Reeda Richardsa, Makera, i to pomimo faktu, że Marvel przymierza się do przedstawienia Rady Reedów - Maker będzie w całym wątku nieobecny, podobnie jak Śmierć była nieobecna w czasie filmów Wojna bez granic i Koniec gry, choć odegrała kluczową rolę w komiksowej Rękawicy Nieskończoności;

pomysł, aby w MCU pokazać Nathaniela Richardsa aka Iron Lada, niekoniecznie został porzucony - to wciąż potencjalna szansa, aby na nowo obsadzić rolę Kanga;

Marvel ma plany na postać Teddy'ego Altmana aka Hulklinga; to właśnie dlatego w serialu To zawsze Agatha chłopak Billy'ego nosił inne niż w komiksach imię (Eddie);

America Chavez i jej zdolności poruszania się pomiędzy różnymi uniwersami mogą odegrać ważną rolę w obu kolejnych filmach o Avengers.

