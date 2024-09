fot. Strikerz Inc

UFL to nadchodząca gra piłkarska, za którą odpowiada studio Strikerz Inc. Tytuł ten, w odróżnieniu od konkurencji, dostępny będzie w modelu biznesowy mfree to play, co oznacza, że gracze będą mogli grać za darmo, choć nie zabraknie tam mikrotransakcji. Twórcy przekazali jednak nowinę, która może zasmucić graczy. Okazuje się bowiem, że na tytuł ten trzeba będzie poczekać dłużej i to aż o trzy miesiące.

UFL według wcześniejszych planów miało zadebiutować 12 września. Twórcy podjęli jednak decyzję o przesunięciu premiery na 5 grudnia. Wcześniej, bo od 28 listopada, zabawę będą mogły rozpocząć te osoby, które zdecydują się na zakup przedpremierowego pakietu zawierającego też wirtualną walutę i przedmioty kosmetyczne.

Skąd jednak to opóźnienie? Na taki krok zdecydowano się po opiniach, jakie pojawiły się po niedawnych testach beta. Miało w nich wziąć udział ponad 2 milionów graczy, którzy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a twórcy postanowili wziąć sobie do serca konstruktywną krytykę.

Chcemy wyjaśnić, dlaczego podjęliśmy taką decyzję i co to dla Was oznacza. Moglibyśmy wypuścić grę zgodnie z planem, ale wierzymy, że więcej czasu pozwoli nam na dostarczenie jak najlepszego doświadczenia. Większość problemów związana jest z koniecznością wprowadzenia szlifów i dopracowania elementów, które mają wpływ na ogólne wrażenia z rozgrywki. Wiemy, że nie ma przepisu na stworzenie idealnej gry piłkarskiej, ale celem dla nas jest sprawienie, by gra spełniała nasze wysokie standardy i Wasze oczekiwania - napisano w komunikacie.