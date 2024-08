UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jedna z najpopularniejszych gier ostatnich miesięcy, Black Myth: Wukong, prawdopodobnie w najbliższym czasie nie pojawi się na konsolach Xbox Series X|S z powodu nieujawnionej umowy pomiędzy Sony i Game Science.

Według informacji przekazanych przez IGN i Forbes, wcześniejsze doniesienia sugerujące, że wersja na Xboxa została opóźniona z powodu problemu z pamięcią, były kłamstwem. W przeszłości, problemy z Series S powodowały opóźnienia innych gier, takich jak Baldur's Gate 3. Jednakże, w przypadku Black Myth: Wukong najwyraźniej nie jest to przyczyną opóźnienia. Zamiast tego gra jest podobno czasowym tytułem na konsolową wyłączność PlayStation 5.

Ani Sony, ani Game Science nie potwierdziły istnienia żadnej umowy o wyłączności, a twórcy przekazali, że obecnie mają trwać prace nad optymalizacją wersji na Xboksa. Microsoft również wydał oświadczenie w tej sprawie.

„Cieszymy się na premierę Black Myth: Wukong na Xbox Series X|S i współpracujemy z Game Science, aby wprowadzić grę na nasze platformy” – wyjaśnił Microsoft. „Nie możemy komentować umów zawieranych przez naszych partnerów z innymi dostawcami platform, ale nadal koncentrujemy się na uczynieniu Xboxa najlepszą platformą dla graczy, a świetne gry są w centrum tego celu.”

Posiadacze konsol Xbox mają czego żałować. Wukong stał się jedną z najszybciej sprzedających się gier wszech czasów, osiągając sprzedaż na poziomie 10 milionów egzemplarzy w okresie od premiery 20 sierpnia do 23 sierpnia. Liczba sprzedanych egzemplarzy przewyższyła Elden Ring oraz Hogwarts Legacy w tym samym okresie, a także dorównała rekordowi sprzedaży The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Tytuł chwalony jest również w recenzjach. U nas przykładowo oceniliśmy go na 8/10.