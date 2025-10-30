Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

John Williams znów stworzy muzykę do nowego filmu Spielberga. Historyczna rocznica!

John Williams i Steven Spielberg to duet wszech czasów, który współpracuje ze sobą prawie nieprzerwanie od dekad. Najbardziej kultowa muzyka filmowa powstała w wielu klasykach reżysera. W jego najnowszym filmie UFO ta współpraca ponownie będzie kontynuowana.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  ufo 
West Side Story - Steven Spielberg fot. 20th Century Studios // Amblin Entertainment
Reklama

To oficjalne: John Williams po raz trzydziesty skomponuje muzykę do kinowego filmu w reżyserii Stevena Spielberga. Informację potwierdzono podczas wydarzenia poświęconego życiu legendarnego kompozytora, na którym Williamsa nie było, ponieważ pracuje w Los Angeles nad muzyką do najnowszej produkcji Spielberga. Słowa te padły ze strony Damiana Woetzela, dyrektora prestiżowej szkoły artystycznej Juilliard.

Spielberg i Williams - historia współpracy

Współpraca duetu reżyser–kompozytor rozpoczęła się w 1974 roku wraz z filmem Sugarland Express. Williams stworzył niezapomnianą muzykę do takich filmów jak Park Jurajski, E.T., Lista Schindlera, Indiana Jones, Szczęki, Szeregowiec Ryan czy Lincoln.

Co prawda w 2022 roku John Williams sugerował przejście na emeryturę, ale wyraźnie nie może przestać pracować - i to pomimo 93 lat na karku!

UFO - co wiemy o filmie?

Absolutnie nic poza tym, że ma mieć związek z gatunkiem science fiction. Universal Pictures odpowiada za projekt. W obsadzie są Josh O’Connor, Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth oraz Eve Hewson. Scenariusz napisał David Koepp.

Premiera planowana jest na 2026 rok. Być może pod koniec 2025 roku ruszy promocja i dowiemy się, co tym razem Spielberg przygotował.

Źródło: variety.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  ufo 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,8

1974
Sugarland Express
Oglądaj TERAZ Sugarland Express Kryminał

Najnowsze

1 Układ jak w DCU
-
Plotka

Czy przyszłość DCU i Jamesa Gunna jest zagrożona? Chodzi o możliwe przejęcie przez Paramount

2 3. Walkiria, władca Nowego Asgardu (Tessa Thompson) - potwierdzona. Z pewnością to będzie ciekawe wcielenie bohaterki, która nie tylko została królem, ale będzie miała także całkiem nowy kostium, a także moce.
-

Tessa Thompson o graniu Walkirii w MCU. Z którą postacią chciałaby mieć crossover?

3 Biały Lotos
-

Biały Lotos - w jakim kraju odbędą się zdjęcia do 4. sezonu?

4 Czarnoksiężnik z Oz Dorotka Judy Garland
-

Wicked 2 - czy zobaczymy twarz Dorotki? Reżyser odpowiada

5 Gandalf w filmie Władca Pierścieni
-

Władca Pierścieni ofiarą propagandy administracji Trumpa. Fani Tolkiena mają dość

6 Raport mniejszości
-

Colin Farrell wspomina Raport mniejszości. Zakrapiane urodziny, 46 dubli i wściekły Tom Cruise

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e05

Chicago Fire

s27e07

Miasteczko South Park

s11e05

Chicago Med

s13e05

Chicago PD

s04e04

Wiedźmin

s04e08

Wiedźmin

s04e02

Wiedźmin

s04e05

Wiedźmin
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Clémence Poésy
Clémence Poésy

ur. 1982, kończy 43 lat

Fiona Dourif
Fiona Dourif

ur. 1981, kończy 44 lat

Maria Thayer
Maria Thayer

ur. 1975, kończy 50 lat

Nia Long
Nia Long

ur. 1970, kończy 55 lat

Michael Beach
Michael Beach

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV