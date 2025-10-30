John Williams znów stworzy muzykę do nowego filmu Spielberga. Historyczna rocznica!

fot. 20th Century Studios // Amblin Entertainment

To oficjalne: John Williams po raz trzydziesty skomponuje muzykę do kinowego filmu w reżyserii Stevena Spielberga. Informację potwierdzono podczas wydarzenia poświęconego życiu legendarnego kompozytora, na którym Williamsa nie było, ponieważ pracuje w Los Angeles nad muzyką do najnowszej produkcji Spielberga. Słowa te padły ze strony Damiana Woetzela, dyrektora prestiżowej szkoły artystycznej Juilliard.

Spielberg i Williams - historia współpracy

Współpraca duetu reżyser–kompozytor rozpoczęła się w 1974 roku wraz z filmem Sugarland Express. Williams stworzył niezapomnianą muzykę do takich filmów jak Park Jurajski, E.T., Lista Schindlera, Indiana Jones, Szczęki, Szeregowiec Ryan czy Lincoln.

Co prawda w 2022 roku John Williams sugerował przejście na emeryturę, ale wyraźnie nie może przestać pracować - i to pomimo 93 lat na karku!

UFO - co wiemy o filmie?

Absolutnie nic poza tym, że ma mieć związek z gatunkiem science fiction. Universal Pictures odpowiada za projekt. W obsadzie są Josh O’Connor, Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth oraz Eve Hewson. Scenariusz napisał David Koepp.

Premiera planowana jest na 2026 rok. Być może pod koniec 2025 roku ruszy promocja i dowiemy się, co tym razem Spielberg przygotował.