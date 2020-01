Ujawniono wydajność PS5 i Xbox Series X

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Chociaż przedstawiciele Sony i Microsoftu nie wypowiedzieli się oficjalnie na temat faktycznej wydajności ich nowych konsol, temat ten udało się zgłębić dzięki internetowym przeciekom. Jeden z członków grupy testowej AMD przechowywał na Githubie wyniki testów wydajnościowych nowych układów GPU, które nie trafiły jeszcze do dystrybucji i mają rzekomo znaleźć się w PS5 oraz Xbox Series X. Dane te trafiły w "niepowołane" ręce i ujrzały światło dzienne.

Wydajność kart graficznych zmierzono za pośrednictwem narzędzia 3DMark, a według redakcji Digital Foundry wyniki nie zostały w żaden sposób zmanipulowane, odkąd zamieszczono je w serwisie w połowie 2019 roku. Pozwala to przypuszczać, że mamy do czynienia z pierwszymi rzeczywistymi, choć wciąż nieoficjalnymi danymi dotyczącymi wydajności obu konsol. Nie wiadomo, czy to te układy znajdą się w finalnych wersjach konsol, ale dają ciekawy wgląd w to, w oparciu o jakie podzespoły inżynierowie Sony i Microsoftu planowali stworzyć swoje konsole.

Sercem PlayStation 5 ma być układ graficzny nazywany Oberon, który dysponuje 36 jednostkami obliczeniowymi pracującymi przy częstotliwości 2,0 GHz. W nomenklaturze AMD mamy tu do czynienia z kartą z linii Navi 10 Lite o łącznej mocy obliczeniowej rzędu 9,2 teraflopa. Z kolei w przypadku Xboxa Series X zdecydowano się układ o nazwie kodowej Arden składający się aż z 56 jednostek obliczeniowych o nieznanym taktowaniu. W teorii układ będzie wydajniejszy niż ten zastosowany w PlayStation 5 i odda graczom do dyspozycji aż 12 teraflopów mocy obliczeniowej.

Do tych danych należy oczywiście podejść z dużą rezerwą, gdyż nie można mieć pewności co do wiarygodności źródła przecieku. A nawet jeśli okażą się prawdziwe, nie przesądzają jeszcze o niczym. W końcu układ graficzny zastosowany Xbox One X był o połowę wydajniejszy niż ten w PlayStation 4 Pro, a to konsola od Sony króluje w obecnej generacji.