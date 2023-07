Ukryta sieć - zwiastun polskiego thrillera. Ma być dużo napięcia

fot. Karolina Grabowska

Ukryta sieć to polski thriller oparty na bestsellerowej książce Jakuba Szamałka. W głównych rolach występują Magdalena Koleśnik (Kruk), Andrzej Seweryn (Ostatnia rodzina) oraz Piotr Trojan (25 lat niewinności, Johnny). Zadebiutował pełny zwiastun z cytatami polskich dziennikarzy, którzy wyrazili opinię na temat filmu.

Ukryta sieć - zwiastun

Ukryta sieć - o czym jest film?

Opis fabuły według dystrybutora Monolith Films:

Julita wie, że dobry news jest w cenie i z dnia na dzień może zrobić z niej gwiazdę mediów. Choć prawda jest niebezpieczna, młoda dziennikarka podejrzewa, że pewien celebryta odszedł z tego świata z czyjąś pomocą, a nie na skutek wypadku. Im więcej znaków wskazuje, by odpuścić, tym bardziej dziewczyna wnika w sieć intryg i kłamstw. Każdy krok ma swoje konsekwencje, bo obserwuje ją ktoś, kto może pozyskać jej najskrytsze tajemnice i jednym kliknięciem zburzyć jej świat. Nieznany przeciwnik jest bezwzględny, a najbliższych sprzymierzeńców Julita znajduje w rodzinie. Okazuje się jednak, że śledztwo dotyczy zaledwie wierzchołka góry lodowej, a to, co pod spodem, może wstrząsnąć nie tylko światem jej bliskich, ale całym krajem.

Ukryta sieć - premiera w polskich kinach odbędzie się 1 września.