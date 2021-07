Ulica strachu 2 - zwiastun kontynuacji horroru Netflixa. Makabra na letnim obozie.

Fot. Netflix

Ulica strachu - część 2: 1978 (Fear Street) to drugi rozdział trylogii, opowiadającej tę samą historię na przestrzeni ponad 300 lat. Będzie dostępny na platformie Netflixa 9 lipca 2021 roku. Pierwsza część rozgrywała się w 1994 roku, ta zaś ma miejsce w 1978 roku. Cofamy się więc wstecz, by zrozumieć, co czyha na nastolatków w miasteczku Shadysike. By zrozumieć całość, trzeba będzie obejrzeć wszystkie trzy filmy. W drugiej części możemy spodziewać się za to letniego obozu, jeziora i bawiących się nastolatków, a także trochę mniej sielsko, pentagramu i zamaskowanego mordercy w rytmie hitu I Will Survive. Czy będzie makabrycznie?

Ulica strachu - część 2: 1978 - zwiastun

Ulica strachu - część 2: 1978 - fabuła

W pierwszej części grupa nastolatków odkryła, że przerażające wydarzenia dziejące się w ich miasteczku od pokoleń mogą być ze sobą powiązane, a także że mogą być ich następnym celem. Kontynuacja ponownie przenosi nas do przeklętego miasteczka Shadyside, w którym morderca terroryzuje obóz Nightwing i zamienia letnią zabawę w makabryczną walkę o przetrwanie. Cofamy się więc w czasie, by odkryć pierwsze zbrodnie zamaskowanego oprawcy.

Fot. Netflix

Ulica strachu oparta jest na cyklu książkowym R.L. Stine'a pod tym samym tytułem. Pierwsza część miała swoją premierę 2 lipca 2021 roku, drugiej możemy spodziewać się 9 lipca 2021 roku, zaś na trzecią będziemy musieli poczekać do 16 lipca 2021 roku. Wszystkie trzy części są reżyserowane przez Leigh Janiak. W obsadzie znajdziemy znaną ze Stranger Things Mayę Hawke, a także Sadie Sink.