Ulica strachu - zwiastun trylogii filmowej Netflixa. Horror na podstawie książek Stine'a

fot. Netflix

Fear Street to trzy filmy opowiadające jedną wielką historię. Pierwsza część rozgrywa się w 1994 roku i skupia na grupie nastolatków. Odkrywają oni, że przerażające wydarzenia nawiedzające ich miasteczko od pokoleń są ze sobą powiązane. Wszystko wskazuje na to, że oni są kolejnymi celami na liście. Druga historia rozgrywa się w 1978 roku, a trzecia w 1666 roku. By odebrać całą opowieść trzeba obejrzeć trzy filmy, czyli to tak jakby trzyodcinkowy serial.

Fear Street - zwiastun

Ulica strachu oparta jest na cyklu książkowym R.L. Stine'a pod tym samym tytułem. Premiera trzech filmów w lipcu 2021 roku tydzień po tygodniu w Netflixie.

W obsadzie są m.in. Maya Hawke, Sadie Sink, Gillian Jacobs oraz Jordana Spiro. Za kamerą wszystkich trzech filmów stoi Leigh Janiak. Jak twórczyni zdradza, były one kręcone podczas krwawego lata. Choć książki są dla dzieci, twórcy zaznaczają, że filmy mają wysoką kategorię wiekową R, czyli nie są one wskazane dla osób poniżej 17 roku życia.

Fear Street Part One: 1994 - premiera 2 lipca 2021 roku.

Fear Street Part Two: 1978 - premiera 9 lipca 2021 roku.

Fear Street Part Three: 1666 - premiera 16 lipca 2021 roku.