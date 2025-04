Ulica Strachu: Królowa Balu - w Shadyside znowu krwawo. Zobacz zwiastun mrocznej studniówki

Netflix

Pojawił się zwiastun nowego horroru Netflixa, Ulica Strachu: Królowa Balu. Jest to kolejna produkcja będąca częścią serii Ulica Strachu. Filmy te są osadzone w małym miasteczku, gdzie mieszkańcy od wieków zmagają się z krwawą klątwą sięgającą XVII wieku. Trylogia obejmuje trzy powiązane czasowo części: w 1994 grupa nastolatków odkrywa, że za brutalnymi morderstwami w ich mieście stoi dawne zło; 1978 przenosi akcję do letniego obozu, gdzie klątwa znów zbiera śmiertelne żniwo; a 1666 ujawnia mroczne początki całej historii, kiedy niewinna kobieta zostaje oskarżona o czary, co zapoczątkowuje pokolenia przemocy i tragedii. Zwiastun wskazuje na to, że najnowsza część będzie dziać się w 1988 roku.

Ulica Strachu: Królowa balu - zwiastun

Akcja ponownie przeniesie się do miasteczka Shadyside w stanie Ohio, gdzie trwa sezon studniówkowy w lokalnym liceum. Szkolna grupa popularnych dziewczyn, prowadzi swoją typową, słodko-złośliwą kampanię o koronę królowej balu. Jednak sytuacja przybiera niepokojący obrót, gdy odważna outsiderka niespodziewanie zostaje nominowana, a inne dziewczyny zaczynają w tajemniczych okolicznościach znikać. Klasa maturalna szybko przekonuje się, że ta noc balowa zamieni się w prawdziwy koszmar.

Główna obsada filmu Ulica Strachu: Królowa Balu obejmuje Indię Fowler, Suzannę Son, Finę Strazzę, Davida Iacono, Ellę Rubin, Chrisa Kleina, Arianę Greenblatt, Lili Taylor oraz Katherine Waterston. W pozostałych rolach występują Darrin Baker, Rebecca Ablack, Ilan O’Driscoll, Damian Romeo, Dakota Taylor, Eden Summer Gilmore, Brennan Clost, Cecilia Lee i Ryan Rosery.

Premiera nowej Ulicy Strachu 23 maja 2025 roku.