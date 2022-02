Uncharted i Pies przewyższają oczekiwania! Dobre wyniki w box office

fot. materiały prasowe

W Stanach Zjednoczonych trwa długi weekend, więc wyniki są podawane z czterech dni. Uncharted przewyższa wszelkie prognozy. W cztery dni w Ameryce Północnej zebrał 51 mln dolarów. Biorąc pod uwagę, że prognozy mówiły o maksymalnej kwocie 30 mln dolarów, jest to wynik kapitalny. Na świecie też jest dobrze, bo tym razem zebrano 55,4 mln dolarów z 64 krajów. Do tej pory poza Ameryką zebrał 88 mln dolarów, bo przypominamy, że film trafił na ekrany 11 lutego w wielu miejscach świata. Sumując, na koncie 139 mln dolarów przy budżecie 120 mln dolarów.

Co ciekawe, debiutujący w ten weekend Pies także osiągnął więcej niż prognozowano. Film zebrał 18 mln dolarów w cztery dni, a jako że budżet to tylko 15 mln dolarów, twórcy mają powody do zadowolenia. Deadline pokazuje też, że ta historia o przyjaźni z czworonogiem przyciągnęła więcej kobiet w starszym wieku, niż filmy, które miały to zrobić tydzień wcześniej, czyli Śmierć na Nilu czy Wyjdź za mnie. To zagwarantowało sukces. Eksperci zwracają uwagę, że od dawna nie było sytuacji, gdy w jeden weekend dwa filmy przewyższyły prognozy. Wyniki Psa ze świata nie są znane.

Spider-Man: Bez drogi do domu zajmuje trzecie miejsce nadal solidnie zbierając wpływy ze sprzedaży biletów do kin. W 4 dni zebrał 8,8 mln dolarów. Do tej pory w USA zebrał 771,7 mln dolarów. Jako że to 10 weekend wyświetlania to jest to naprawdę dobry wynik. Na świecie przynosi 8,1 mln dolarów (razem ma 1 mld 60 mln dolarów). Sumując, na koncie 1 mld 830 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

Śmierć na Nilu spada na miejsce czwarte z wynikiem 7,18 mln dolarów. Do tej pory na tym rynku zebrał 25,9 mln dolarów. Na świecie zbiera 19,8 mln dolarów (w tym 5,9 mln dolarów z Chin). Sumując, na koncie 75 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów.

