Paul Rudd dołącza do megahitu Marvela! Co myśli o małym krzesełku?

fot. Marvel Studios

Reklama

Paul Rudd przerwał ciszę i opowiedział o dołączeniu do obsady Avengers: Doomsday. Kilkunastu aktorów zostało ogłoszonych podczas transmisji na żywo Marvel Studios w serwisie YouTube, na której co jakiś czas dostawiano krzesła z kolejnymi nazwiskami. Rudd został zapytany o to przez Jimmy'ego Fallona, z którym rozmawiał o swojej roli w filmie Death of a Unicorn. Odniósł się też do swojego krzesła – w referencji do jego postaci okazało się ono dużo mniejsze, niż u innych.

Avengers: Doomsday – wypowiedź Paula Rudda

Widziałem tą zapowiedź. Tak. Pomyślałem: "O, to sprytne, tak, jestem Ant-Manem". Ale jest we mnie taka część, która czuje, że to trochę upokarzające mieć tak malutkie krzesło. Chociaż przynajmniej w końcu takie, które faktycznie będzie na mnie pasować, kiedy usiądę.

Prowadzący talk-show próbował wypytywać też o fabułę filmu, ale Paul Rudd nie mógł zdradzić mu zbyt wiele. Stwierdził, że "nie ma nic, co mógłby powiedzieć" i porównał tajemnicę otaczającą szczegóły nowej części Avengersów do "tajemnic wojskowych" i "jakiegoś rodzaju skoordynowanego ataku".

Wyciekła fabuła Avengers: Doomsday. Tylko spójrzcie, co stanie się z X-Menami

Premiera kinowa Avengers: Doomsday została zaplanowana na 1 maja 2026 roku.