Venom 2: Carnage - Kevin Feige w końcu komentuje TĘ scenę po napisach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Scena po napisach filmu Venom 2: Carnage najprawdopodobniej łączy komiksowe produkcje studia Sony Pictures z MCU. Przypomnijmy, że w rzeczonej sekwencji widzimy Eddie'ego Brocka w trakcie wakacji, który patrzy na program informacyjny J. Jonah Jamesona - chwilę później na małym ekranie pojawia się Peter Parker aka Spider-Man bez maski, a przejmujący ciało Brocka symbiont liże monitor.

Jak do tej pory włodarze obu studiów milczeli w powyższej sprawie. W trakcie światowej premiery Eternals głos na ten temat postanowił jednak zabrać prezes Marvel Studios, Kevin Feige. Wiemy dzięki niemu, że scena po napisach była efektem współpracy ekip pracujących przy produkcjach Venom 2 i Spider-Man: Bez drogi do domu:

Było tu dużo koordynacji - jeśli nie wiecie jeszcze wszystkiego na temat tej współpracy, nie będę tym, który wam o tym powie. No ale tak, chodzi o Sony i Marvel Studios oraz o ekipy Venoma 2 i Bez drogi do domu... Pracowaliśmy nad tym razem.

Feige nie chciał w żaden sposób rozwinąć swojej wypowiedzi.

Od kilku dni w sieci naprawdę głośno dyskutuje się o tym, że Venom miałby pojawić się w Bez drogi do domu jako jeden z członków drużyny złoczyńców o nazwie Sinister Six. Jego obecność w MCU to najprawdopodobniej efekt wydarzeń ukazanych w serialu Loki i załamania się Świętej Linii Czasowej multiwersum.

