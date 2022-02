Under The Banner of Heaven - zwiastun serialu. Andrew Garfield jako detektyw na tropie mordercy

fot. FX

Under the Banner of Heaven to nowy serialowy thriller stacji FX, inspirowany powieścią autorstwa Jona Krakauera. Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

Bohaterem serialu jest bardzo pobożny detektyw Pyre, który prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa w pewnej społeczności wiejskiej. Sprawa wydaje się łączyć z szanowaną w Utah rodziną, która wpadła w szpony fundamentalizmu i nieufności wobec rządu. Kontakt z osobą podejrzaną o morderstwo sprawi, że Pyre zacznie kwestionować swoją wiarę.

Under The Banner of Heaven - zwiastun

W obsadzie znajdują się Andrew Garfield, Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie, Sandra Seacat i Christopher Heyerdahl.

Under The Banner of Heaven - data premiery serialu nie jest jeszcze znana.

