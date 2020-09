Uniwersum Marvela na skraju zagłady. Padają Avengers, tysiące smoków i... Święty Mikołaj na niebie

Marvel

Czytelnicy Marvela z niecierpliwością oczekują już na event King in Black, który, oceniając na bazie materiałów promocyjnych, może na zawsze przeobrazić oblicze uniwersum Domu Pomysłów. Przypomnijmy, że rzesza superbohaterów będzie musiała zmierzyć się w ramach wydarzenia z wszechpotężnym Knullem, władcą i stwórcą symbiontów, postacią starszą niż sam wszechświat. Ten uosabiający mrok złoczyńca nadciąga nad naszą planetę z "setkami tysięcy smoków"; z kolei jedna z grafik promocyjnych potwierdza, że może on stać się "największym zagrożeniem dla Avengers w historii" - wystarczy spojrzeć, z jak ogromną łatwością Knull rozprawił się z Mścicielami i innymi postaciami.

Scenarzysta Donny Cates w komunikacie prasowym tak skomentował nadchodzącą opowieść:

To najfajniejsza, najmroczniejsza, najbardziej heavymetalowa i najmocniej czerpiąca z mitów Cthulhu i horroru historia, jaką kiedykolwiek stworzyłem. Wciąż nie mogę uwierzyć, że Marvel pozwolił nam na to, abyśmy podążyli w tak mrocznym i przerażającym kierunku.

Marvel ogłosił już także oficjalnie szereg komiksowych tie-inów, które rozwiną poboczne wątki eventu. W ich skład wejdą m.in. Venom #31, Black Cat #1, King in Black: Immortal Hulk #1, King in Black: Namor #1, Spider-Woman #7 i King in Black: Iron Man/Doctor Doom. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się zapowiedź ostatniego z zeszytów. Tytułowy bohater i antagonista połączą w nim swoje siły, próbując poradzić sobie z następstwami inwazji Knulla - jednym z nich stanie się fakt, że przez symbionta zostanie opanowany... Święty Mikołaj.

Zobaczcie okładki promocyjne do zeszytów wchodzących w skład eventu:

King in Black #2 - okładka

Pierwsze odsłony wydarzenia King in Black ukażą się na amerykańskim rynku w grudniu.