Marvel - [SPOILER] największym zagrożeniem dla Avengers w historii? Już o nim wiedzą

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel w swoich komiksach przez długie lata posyłał Avengers do boju z najbardziej śmiercionośnymi rywalami z różnych zakątków uniwersum. Mściciele mierzyli się już więc z takimi potęgami jak Galactus, Thanos, Moc Phoenixa czy Annihilus, wychodząc z tych starć zwycięsko. Teraz czeka jednak na nich prawdopodobnie największe zagrożenie w historii działań grupy; do ich świata nadciąga bowiem władca symbiontów, Knull.

Przypomnijmy, że ten ostatni jest jedną z pierwszych istot, które pojawiły się we wszechświecie; to on stworzył symbionty, nad którymi kontrola pozwoliła mu podbijać kolejne rejony kosmosu. Potrafi on choćby teleportować się przez czasoprzestrzeń, manipulować rzeczywistością i dowolnie przeobrażać swój wygląd. Komiks Venom #25 wyjawia, że złoczyńca zbliża się do Ziemi wraz ze swoją armią smoczych symbiontów.

Avengers zostali o tym fakcie poinformowani przez Eddiego Brocka. Gdy Kapitan Ameryka zapytał, czym właściwie jest Knull, Brock odpowiedział tylko:

To coś jest po prostu złe, Kapitanie.

Bohater wyraził opinię, że Knull będzie dla Mścicieli "największym zagrożeniem", z jakim przyszło im się zmierzyć do tej pory. Co więcej, ma on "czuć", że razem ze starożytną istotną nadciąga cała rzesza złych symbiontów. Później Brock dodał jeszcze:

Nie wiem, czy wyjdziemy z tego w jednym kawałku. Nie wiem, czy w ogóle z tego wyjdziemy...

Warto też zaakcentować, że zagrożenie ma być na tyle duże, iż Venom, zupełnie nie w swoim stylu, postanowił połączyć siły z Avengers. Wiemy też, że Knull ma zamiary zniszczenia nie tylko naszej planety, ale i całego uniwersum.

Zobaczcie plansze (w galerii znajdziecie także wizerunek Knulla):