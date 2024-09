Świat Unknown 9: Awakening poznamy nie tylko dzięki grze. Zwiastun zapowiada m.in. podcast i komiks

fot. Bandai Namco

Reklama

Unknown 9: Awakening to nadchodząca, przygodowa gra akcji tworzona przez studio Reflector Entertainment. W produkcji wcielimy się w Haroonę (w tej roli Anya Chalotra znana między innymi z serialu Wiedźmin), bohaterkę posiadającą wyjątkową zdolność podróżowania po tajemniczym wymiarze znanym jako Uskok, miejscu pełnym sekretów oraz skrywającym wielką moc.

Okazuje się, że uniwersum to będzie zdecydowanie bardziej złożone i poznamy je nie tylko dzięki nadchodzącej grze. Nowy zwiastun zdradza, że całe "doświadczenie" obejmować będzie także między innymi podcast Out of Sight, serię komiksową Torment oraz powieść zatytułowaną Genesis.

Zwiastun materiałów poszerzających świat Unknown 9: Awakening

Premiera Unknown 9: Awakening już 18 października. Gra dostępna będzie na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.