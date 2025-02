Oto przeróżne potwory z Until Dawn na nowych plakatach - jest też wendigo z gier. Kiedy zwiastun?

fot. Sony Pictures Releasing

Reklama

W 2015 roku na konsoli PlayStation 4 ukazała się gra Until Dawn, która z miejsca podbiła serca graczy swoim podejściem do kinowej narracji, a także pozwoleniem na budowanie własnej ścieżki dla postaci. Każda z nich mogła umrzeć lub przetrwać. Było to idealne połączenie typowego slashera z filmem grozy z potworami w roli głównej. Fani latami czekali na wieści o kinowej adaptacji, a ta w końcu powstaje. Dziś otrzymaliśmy nowe plakaty do niej.

Dave Bautista zachęca do stworzenia petycji w sprawie Gears of War

Oto przeróżne potwory z Until Dawn na nowych plakatach - jest też wendigo z gier

Zostały one opublikowane na X i możecie je zobaczyć poniżej. Każdy z nich przedstawia inne zagrożenie dla głównych bohaterów, bowiem ci każdej nocy będą nękani przez inny rodzaj horrorowego zabójcy. Fani gry na jednym z plakatów od razu rozpoznają wendigo, z którymi walczyło się w oryginale.

W mediach społecznościowych poinformowano o premierze nowego zwiastuna do filmu. Ta ma się odbyć jutro, tj. 14 lutego 2025 roku.

Until Dawn - opis fabuły filmu

Clover i jej przyjaciele udają się do odciętej od świata doliny rok po tajemniczym zniknięciu jej siostry Melanie. Chcą znaleźć odpowiedzi. Na miejscu przeszukują opuszczony budynek, lecz szybko okazuje się, że śledzi ich zamaskowany zabójca, który po kolei zabija ich w makabryczny sposób. Ku ich zdziwieniu, po każdej śmierci budzą się na początku tego samego wieczoru, zmuszeni do przeżywania koszmaru na nowo. Uwięzieni w dolinie odkrywają, że za każdym razem zagrożenie jest inne – bardziej przerażające i nieprzewidywalne niż poprzednio. Z czasem grupa uświadamia sobie, że liczba ich powrotów jest ograniczona. Ich jedyną nadzieją na ucieczkę z tego piekła jest przetrwanie do świtu.

Światowa premiera filmu odbędzie się w kwietniu 2025 roku i trafi do kin.

Najlepsze adaptacje gier wideo – ranking na podstawie Rotten Tomatoes