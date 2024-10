Uroczy robot z komiksów na nowym zdjęciu. Oto H.E.R.B.I.E. z Fantastycznej Czwórki

fot. Marvel Comics

Reklama

Fantastyczna Czwórka w kinach pojawi się dopiero w 2025 roku, ale już teraz otrzymujemy szczątkowe zdjęcia z planu. Kolejne, które mówi coś więcej o filmie, pochodzi z trwającego NYCC. Nowe logo Marvela przedstawione podczas wydarzenia zdradza kilka szczegółów, a w tym obecność robota H.E.R.B.I.E. Po raz pierwszy zadebiutował w kreskówce z 1978 roku, czyli The New Fantastic Four. Zastępował w niej Ludzką Pochodnię. Później włączono go do ciągłości komiksowej, gdzie jawi się jako jeden z tworów Reeda Richardsa. Przy okazji był to ostatni projekt Jacka Kirby'ego dla Marvela.

Na ten moment nie wiadomo, kto będzie podkładać głos tej postaci. Możecie jednak zobaczyć poniżej, jak dokładnie się ona prezentuje:

Poniżej możecie zobaczyć nowe logo Marvela:

Fantastyczna Czwórka - obsada i data premiery

Reżyserem Fantastycznej czwórki jest Matt Shakman, który wcześniej pracował nad WandaVision, Grą o Tron, The Boys, czy Sukcesją. W obsadzie znaleźli się Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner, Ralph Ineson, John Malkovich, Paul Walter Hauser oraz Natasha Lyonne.

Fantastyczna Czwórka – premierę w kinach zaplanowano na 25 lipca 2025 roku.

Najwięksi wrogowie Fantastycznej Czwórki

Poniżej prezentujemy ranking barwnych antagonistów, którzy na przestrzeni lat ścierali się z Fantastyczną Czwórką. W zestawieniu znaleźli się zarówno znani marvelowscy adwersarze, jak i unikatowi wrogowie, którzy kruszyli kopie tylko z członkami tej drużyny. Jest szansa, że w bliższej lub dalszej przyszłości trafią do MCU!

40. Aron – Zbuntowany członek rasy Obserwatorów. Jego chęć ingerencji w sprawy ziemskie postawiła go w kontrze zarówno do Fantastycznej Czwórki, jak i obserwatora Utau.