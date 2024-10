Fantastyczna Czwórka - tak wygląda Joseph Quinn w kostiumie! Kompozytor zachwycony planem zdjęciowym

fot. materiały prasowe

Zdjęcia do Fantastycznej Czwórki są obecnie realizowane w Durdle Door, w hrabstwie Dorset, zlokalizowanym na południu Anglii. Do sieci trafiły fotki z dalszej odległości, na których widać Josepha Quinna w kostiumie Johnny'ego Storma/Ludzkiej Pochodni. Przyjrzyjcie się uważnie i dajcie znać, co myślicie - dlaczego bohater jest sam na plaży?

Fantastyczna Czwórka - Joseph Quinn na planie [ZDJĘCIA]

Fantastyczna Czwórka - plan zdjęciowy robi wrażenie!

Michael Giacchino, kompozytor nadchodzącego filmu MCU, zdradził, czego możemy się spodziewać. Rozmawiając z Brandonem Davisem o planie zdjęciowym przyznał, że spędził tam tydzień i był zachwycony efektami praktycznymi.

- Tam nie było nigdzie stosowanej technologii Volume ani green screenów. To były po prostu piękne plany. Robią niesamowitą robotę, a aktorzy prezentują się znakomicie.

Biorąc pod uwagę fakt, że film skoncentruje się na estetyce retro, nie jest to szczególnie zaskakujące. Niemniej jednak cieszy wiadomość, że Marvel przestaje opierać się na CGI w tak dużym stopniu, jak miało to miejsce w przypadku innych produkcji.

Pełną wypowiedź kompozytora możecie zobaczyć poniżej:

Premiera Fantastycznej Czwórki została zaplanowana na 25 lipca 2025 roku.

