Uśmiechnij się - zwiastun horroru. Ta zapowiedź może wywołać niepokój

Uśmiechnij się w odróżnieniu od wielu horrorów ma zwiastun, którzy jest w stanie szczerze wywołać niepokój bardzo ciekawie budowanym klimatem. W końcu głównym czynnikiem straszenia są tu bardzo specyficzne i przerażające uśmiechy. Choć podstawa fabularna wydaje się prosta, wygląda na to, że reżyser-debiutant Parker Finn może mieć asy w rękawie.

Uśmiechnij się - zwiastun

W obsadzie są Sosie Bacon (Mare of Easttown), Kyle Gallner (the 2022 Scream), Jessie T. Usher (The Boys), Rob Morgan (Stranger Things), and Kal Penn (Harold and Kumar Go to White Castle).

Producentami są Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner i Robert Salerno. Adam Fishbach jest producentem wykonawczym.

Uśmiechnij się - premiera 20 września 2022 roku tylko w kinach.