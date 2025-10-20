placeholder
Uwierz w Mikołaja 2 - zwiastun. Świąteczny hit wraca na ekran

Opublikowano zwiastun kontynuacji filmu Uwierz w Mikołaja. Co tym razem spotka bohaterów?
Paulina Guz
Uwierz w Mikołaja 2 
Uwierz w Mikołaja
Uwierz w Mikołaja fot. Marta Gostkiewicz/MTL Maxfilm
Uwierz w Mikołaja wraca na duży ekran. Co tym razem spotka bohaterów? Cóż, Ania z Robertem tuż przed świętami wybiorą się w podróż poślubną. Z kolei mała Zosia wyruszy na drugi koniec Polski, by odnaleźć prawdziwego świętego Mikołaja. Dziewczynka będzie wierzyć, że tylko on może uratować jej babcię. Wreszcie, poznamy nową postać, tajemniczego Aleksandra, który pojawi się w Domu Seniora „Happy End”.  A to dopiero początek. 

Zwiastun Uwierz w Mikołaja 2 możecie zobaczyć poniżej. Dajcie znać, jak Wam się podoba. 

Pierwsza część filmu powstała na podstawie książki Magdaleny Witkiewicz. Sequel Uwierz w Mikołaja 2 już trafił do księgarni. Filmowa kontynuacja zadebiutuje za to w kinach 7 listopada. Mogłoby się wydawać, że to trochę wcześnie jak na świąteczny film, ale z drugiej strony – jeszcze nie było Halloween, a w sklepach już można kupić ozdoby na choinkę, więc najwyraźniej święta wystartowały wcześnie w tym roku. 

Na ekran wrócą Dorota Kolak, Cezary Żak, Agnieszka Więdłocha, Mateusz Janicki, Aleksandra Grabowska, Grzegorz Daukszewicz, Teresa Lipowska, Marta Lipińska, Antoni Pawlicki, Michalina Sosna, Dorota Stalińska, Elżbieta Starostecka, Ewa Szykulska, Izabella Olejnik, Krystyna Tkacz. W obsadzie są także Olgierd Łukaszewicz, Jadwiga Basińska, Mikołaj Roznerski i Bracia Golec.

Źródło: YouTube

Paulina Guz
