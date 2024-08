Darmowy horror na YouTube stał się viralem. Kosztował tylko 800 dolarów!

fot. zrzut ekranu z YouTube

Wiele kultowych horrorów nie potrzebowało wielkiego budżetu, żeby zachwycić publiczność na całym świecie i na przestrzeni lat stać się kultowym. To gatunek, który zachęca do eksperymentowania formą. Czasem nie trzeba wiele, żeby widza wystraszyć. Zdaje się, że dobre pojęcie o tym mają twórcy filmu Milk & Serial. To pełnometrażowa produkcja opublikowana w serwisie YouTube, która - według twórców - kosztowała 800 dolarów! Film trwa godzinę i dwie minuty, a odpowiada za niego głównie Curry Baker, który reżyserował, napisał scenariusz, odpowiadał za edytowanie, a także wcielił się w główną rolę. Produkcja jest dostępna do obejrzenia za darmo. W ciągu dwóch tygodni zdobyła aż 410 tysięcy wyświetleń.

Milk & Serial możecie obejrzeć poniżej:

Milk & Serial mógł trafić do kin lub na streaming?

Twórca filmu zdradził, że jego produkcja mogła dostać szerszą premierę, ale w wyniku niespodziewanej roboty papierkowej zdecydował się na opublikowanie swojego dzieła na YouTube. Uznał, że: "to najlepszy dom dla naszego filmu."

Bardzo możliwe, że w przyszłości ujrzymy Milk & Serial w jeszcze dłuższej wersji. Podobny los spotkał Masakra w Halloween, który zaczynał w 2011 roku jako film krótkometrażowy. Z kolei niedługo w kinach pojawi się już trzecia część z tej serii. Reżyser ma potencjał, ponieważ jego poprzednie filmy krótkometrażowe zdobywały nagrody na festiwalach filmowych. Kto wie, jaka przyszłość go czeka. A Wy jak oceniacie Milk & Serial?