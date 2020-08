Vader Immortal: A Star Wars VR Series na PS VR z datą premiery. Zobacz efektowny zwiastun

materiały prasowe

Vader Immortal: A Star Wars VR Series w 2019 roku zadebiutowało na goglach Oculus Rift i spotkało się z pozytywnym przyjęciem. Recenzenci chwalili wciągającą historię i możliwość znalezienia się wewnątrz świata znanego z Gwiezdnych Wojen. Wkrótce z tym tytułem będą mogli zapoznać się również posiadacze zestawów wirtualnej rzeczywistości od Sony. W trakcie sierpniowego State of Play zapowiedziano bowiem, że produkcja ta pojawi się na PS VR już 25 sierpnia.

Zaprezentowano też nowy zwiastun, w którym można zapoznać się z fragmentami rozgrywki. Widzimy tutaj zarówno spokojniejsze sceny z dialogami, jak i starcia z wykorzystaniem mieczy świetlnych oraz mocy.

Twórcy z ILMxLAB oraz Black Shamrock przyznają, że praca w obecnej sytuacji bywa trudna, ale zależy im na tym, by gra była jak najlepsza.

W normalnych warunkach produkcja potrafi być trudna. Dodając do tego pandemię i pozostawanie w domach jest jeszcze większym wyzwaniem. Mimo tego nasze zespoły pracują z całych sił, by stworzyć doświadczenie, które nie rozczaruje - czytamy we wpisie na PlayStation Blog.