Marvel's Avengers - są pierwsze opinie na temat bety. Co świat sądzi o grze?

Square Enix

Redaktorzy serwisów zajmujących się grami i technologią mieli już możliwość przetestowania bety gry Marvel's Avengers (naszą opinię znajdziecie tutaj), dzięki czemu mamy okazję przeczytać ich wrażenia. Wynika z nich, że tytuł ten zdecydowanie ma pewien potencjał, ale niestety twórcy nie uniknęli też pewnych dość istotnych problemów, które negatywnie rzutują na całe doświadczenie płynące z rozgrywki.

Zdecydowana większość chwali samą sekwencję otwierającą grę, czyli przedstawione już wcześniej na materiałach wideo starcie na moście Golden Gate. Dziennikarze mówią, że to naprawdę efektowne i pełne akcji sceny, a „skakanie” po różnych bohaterach nie pozwala się nudzić. Można też zauważyć naprawdę duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o faworytów, bo opinie autorów tekstów bardzo się różnią – dla jednych najlepszy jest Hulk, a niektórzy mają zupełnie odmienne zdanie i sugerują, że… Zielony Goliat jest najmniej ekscytującą postacią, a poruszanie się nim jest „powolne” i zwyczajnie nudne.

Dużo osób chwali system walki za jego przystępność i pewne szczególnie spektakularne ciosy. Redaktor Game Informer zwraca jednak uwagę na to, że rozgrywka pod wieloma względami przypomina chodzone bijatyki sprzed wielu lat. Pojedynki w wielu przypadkach opierają się po prostu na jak najszybszym wciskaniu przycisków i przez to są monotonne. Dodaje także, że w zestawieniu z God of War czy Spider-Manem na PlayStation 4, Avengersi wydają się grą zwyczajnie przestarzałą.

Największym problemem dla większości dziennikarzy jest jednak coś innego – powtarzalne i podobne do siebie lokacje, którym brakuje charakteru i jakichkolwiek wyróżniających się elementów.

Większość misji dostępnych w becie wymaga wejścia do bunkrów AIM, które wyglądają jak połączenie placówek z Halo i postmodernistycznych biurowców. Nieważne czy atakujesz je w lasach czy na amerykańskiej pustyni, zawsze wyglądają tak samo – czytamy w serwisie GameSpot.

Sam Machkovech z serwisu Ars Technica zauważa też kilka innych problemów – m.in. z irytującą pracą kamery czy nie do końca przemyślanym systemem zdobywania nowego sprzętu. Sugeruje nawet, by Crystal Dynamics dopracowało ten drugi element rozgrywki do premiery, bo inaczej gra raczej nie wciągnie graczy na długie miesiące. A warto przypomnieć, że twórcy mają plany na rozwój po premierze poprzez dodawanie m.in. nowych bohaterów, takich jak Hawkeye i Spider-Man.

Marvel's Avengers - premiera 4 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. 7 sierpnia rozpoczną się beta testy na PlayStation 4 dla osób, które zamówiły pre-order gry. W kolejnych tygodniach zagrają też osoby na pecetach i konsolach Microsoftu, także bez zamówień przedpremierowych.