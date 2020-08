Control - zwiastun dodatku AWE. Alan Wake powróci?

505 Games

Control, jedna z najciekawszych produkcji ubiegłego roku doczeka się drugiego i zarazem ostatniego dodatku. Ten zatytułowany będzie AWE, co jest skrótem od Altered World Event, czyli wydarzeń z udziałem sił paranormalnych, które potrafią doprowadzić do naprawdę katastrofalnych skutków. Ich badaniem zajmie się Jesse Faden, a jedno z nich doprowadzi kobietę do Bright Falls, miasteczka znanego z gry Alan Wake, wcześniejszej produkcji deweloperów ze studia Remedy Entertainment.

AWE wprowadzi też kolejną Broń Serwisową – wyrzutnie granatów przylepnych o nazwie Surge, która świetnie sprawdzi się w walce z licznymi grupami Syku oraz nowy rodzaj przeciwnika. Ciekawie zapowiada się też automat, dzięki któremu gracze będą mogli ponownie zmierzyć się z czterema bossami, powrócić do Labiryntu Popielniczki oraz zmierzyć się z hordami wrogów. Kończenie tych wyzwań pozwoli na zdobycie wyjątkowych nagród, w tym nowego kostiumu dla Jesse.

Rozszerzenie AWE zadebiutuje już 27 sierpnia. Gra Control dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.