Vaiana 2 - Auli’i Cravalho ponownie podłoży głos głównej bohaterce? Duża radość aktorki [WIDEO]

fot. Disney

Reklama

Vaiana 2 zadebiutuje w kinach w listopadzie 2024 roku. Fani zastanawiali się czy Auli'i Cravalho ponownie podłoży głos tytułowej bohaterce. Do tej pory pojawiały się informacje, że trwają z nią rozmowy, ale wszystko wskazuje na to, że powróci do roli.

Aktorka podzieliła się filmikiem na Instagramie, który podpisała "to uczucie, gdy oficjalnie powracasz do Motu Nui". Stoi przed budynkiem Disney Animation - widać też radość na twarzy Cravalho. Zobaczcie poniżej.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Auliʻi Cravalho (@auliicravalho) ROZWIŃ ▼

Przypomnijmy, że początkowo Vaiana 2 powstawała jako serial, ale władze Disneya były pod tak dużym wrażeniem animacji, że postanowili przekształcić ją na film pełnometrażowy. Reżyserem jest Dave Derrick Jr., a za muzykę odpowiadają Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa’i i Mark Mancina.

W maju zeszłego roku Auli'i Cravalho zdradziła, że nie powróci do roli Vaiany w aktorskim filmie. Dodała, że gdy wygrała casting miała 14 lat, co odmieniło jej życie i zapoczątkowało karierę. Uważa, że ważnym jest, aby obsada dokładnie odzwierciedlała postacie i historie, które chcą opowiedzieć. Za to w filmie aktorskim wystąpi Dwayne Johnson, który wcieli się ponownie w Maui.