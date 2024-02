Vaiana 2 - aktorzy z jedynki powrócą? Wiemy, dlaczego przerobiono serial w film

Disney

Jak donosi Deadline, prowadzone są rozmowy, by aktorzy z jedynki wrócili do ról Vaiany i Maui. Są więc duże szanse, że w oryginalnym dubbingu głosami ponownie będą Auli'i Cravalho oraz Dwayne Johnson. Jakie oboje mają podejście do powrotu? Na razie nie zostało to ujawnione.

Vaiana 2 - serial jako film

Sam szef Disneya Bob Iger wyjaśniał, że tworzony przez wiele miesięcy serial o Vaianie zostanie przebudowany w kinową Vaianę 2. Variety potwierdza, że ta decyzja została podjęta, gdy osoby decyzyjne z Disneya zobaczyły materiał z serialu. Byli tak zachwyceni i pod tak dużym wrażeniem, że podjęto bez wahania tę decyzję.

Data premiery Vaiany 2 została ustalona na listopad 2024 roku. Nikt nie chce jednak przedobrzyć i zalać rynku Vaianą. Deadline jest pewny, że właśnie z tego powodu planowana na 2025 aktorska Vaiana zostanie opóźniona. Ta decyzja zostanie podjęta w momencie, gdy Disney będzie wiedzieć, jaki tytuł będą mogli pokazać w kinach zamiast tej produkcji.