Vaiana 2 - twórcy o siostrze głównej bohaterki. Będzie zadziorna i pełna optymizmu

Akcja filmu Vaiana 2 rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części. W tym czasie urodziła się młodsza siostra głównej bohaterki, która ma na imię Simea. 3,5-letnia dziewczynka opisywana jest jako mini-Vaiana, która jest równie optymistyczna i zadziorna jak jej starsza siostra.

Jaka będzie Simea w animacji Vaiana 2?

Według Entertainment Weekly Simea była jedną z pierwszych postaci, którą wprowadzono do historii. Warto przypomnieć, że początkowo Disney chciał stworzyć serial, ale po wielu zmianach w fabule ostatecznie zdecydowano się na film kinowy. Mimo tych roszad bohaterka dalej stanowi ważną część Vaiany 2. Kevin Webb, jeden z animatorów produkcji, w wywiadzie opowiedział o budowaniu relacji między siostrami.

Relacja między Simeą i Vaianą była najważniejszą rzeczą, którą należało rozszyfrować i rozwikłać. Vaiana jest więc nie tylko jej starszą siostrą, ale jest też dla niej opiekunką i liderką. Ma również wyjątkową relację, w której jest jedyną osobą, która może rozmawiać z Simeą jak z równą sobie, aby poznać jej wnętrze.

Twórca powiedział, że rozwijali osobowość Simei, zadając sobie pytanie: "Jak to jest dorastać z taką fajną i wymiatającą siostrą jak Vaiana?". Kontynuował:

Simea będzie tak samo zadziorna i porywcza jak Vaiana, kiedy ta była mała. Więc staraliśmy się wymyślić dla niej wystarczająco silną osobowość, abyśmy mogli dopasować energię Vaiany na ekranie, co jest naprawdę jak zabawa w alchemię, kiedy masz 3,5-letnią wersję postaci, która jest bardzo wyjątkowa na swój sposób, ale nadal jest powiązana z Vaianą.

Współreżyser David Derrick Jr., powiedział, że Simea jest bratnią duszą dla Vaiany. Nie akceptuje odejścia siostry, ale wie, że ta musi to zrobić, dlatego wciąż napędza ją do działania.

Simea staje się emocjonalnym punktem zwrotnym w tej historii. Musi nieść ze sobą dużo przyziemności dla Vaiany. Wiele osób może skłaniać się ku temu, co nazwałbym symbolami emocji, gdy wchodzą w grę. Ale nie wydaje się to prawdziwe, gdy przenosisz to na dziecko. Doświadczają tych rzeczy w bardzo instynktowny, ale złożony sposób, w którym gniew może łatwo mieszać się ze smutkiem.

Vaiana 2 – fabuła

Vaiana otrzymuje nieoczekiwaną wiadomość od swoich przodków i decyduje się wyruszyć wraz z Maui i nową grupą złożoną z niezwykłych marynarzy. Wspólnie udają się na odległe tereny morza Oceanii, aby przeżyć przygodę, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyli.

Vaiana 2 wejdzie do polskich kin już 29 listopada 2024 roku.