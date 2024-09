Vaiana 2 - TA piosenka będzie lepsza od oryginalnego hitu? Producent przedstawia potężnego złoczyńcę

fot. Disney

Sporą zaletą Vaiany jest ścieżka dźwiękowa, która doskonale wpisuje się w disneyowski klimat. Napisane przez Lin-Manuela Mirandę utwory, takie jak Pół kroku stąd czy Drobnostka, to dziś jedne z najpopularniejszych piosenek ze wszystkich filmów Disneya, jakie do tej pory powstały. Tym samym nadchodzący sequel ma wysoko postawioną poprzeczkę. Nad soundtrackiem pracują inne osoby - są to laureatki nagrody Grammy, Abigail Barlow oraz Emily Bear.

Vaiana 2 - nadchodzi nowy muzyczny hit!

W wywiadzie dla Entertainment Weekly kompozytorki ujawniły, że główny utwór sequela, zatytułowany Beyond, jest niejako kontynuacją Pół kroku stąd, do którego nawet nawiązuje tekst.

- Chcieliśmy, żeby była bardziej wrażliwa. Beyond jest nieco mroczniejsza od Pół kroku stąd, ponieważ stawki są znacznie wyższe. Ona musi dokonać wielkiej decyzji, która wpłynie na resztę jej życia. Dowiedziała się więcej o świecie i co tam jest, więc wie, czego się spodziewać - i to może być przerażające.

Odtwórczyni głównej bohaterki, Auli'i Cravalho, przyznała, że sama utożsamiła się z tekstem piosenki, który wyraża obawy Vaiany. Dodała również, że wyraźnie odczujemy progres, jaki nastąpił nie tylko w charakterze protagonistki, ale również jej wokalu.

- To nowa część mojego głosu. Nigdy nie poszłam tak daleko z Vaianą. Ten film zagłębia się w te niskie dźwięki w momentach niezdecydowania, kiedy nie wiemy, co powinniśmy zrobić dalej. Te piosenki mają wiele głębszych warstw.

Vaiana 2 - jaki będzie złoczyńca w filmie?

W sequelu zagrożenie będzie stanowić Nalo, o czym opowiedziały producentka Jennifer Lee oraz Dana Ledoux Miller, która zajmowała się reżyserią filmu. Według nich, jest to najsilniejszy złoczyńca, z jakim do tej pory Vaiana miała do czynienia.

- Nalo uświadamia sobie, że nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż siła ludzka. Kiedy ludzie są razem, mogą zrobić wszystko. Świat należy do nich.

Vaiana 2

Vaiana 2 wejdzie do polskich kin już 29 listopada 2024 roku.