Valide powraca z 2. sezonem. Paryż w rytmie rapu znów porwie za serce

fot. CANAL+

Valide to hitowy, francuski serial stacji CANAL+, który we Francji bije rekordy popularności i szybko stał się popkulturowym fenomenem. Widzowie w Polsce już mogli zapoznać się z 1. sezonem produkcji, a teraz do naszego kraju trafi 2. seria, która zadebiutowała 11 lutego o godz. 21 w CANAL+ Premium (emisja po trzy odcinki), natomiast tego samego dnia od rana cały sezon jestdostępny w serwisie CANAL+ online.

Akcja produkcji dzieje się w świecie francuskiego rapu i opowiada o trudnej drodze na szczyt, jaką muszą przejść młodzi raperzy, aby zrealizować swoje marzenia.

Valide - raperzy o serialu

Polscy raperzy o serialu Valide. Co sądzą takie osoby jak Vienio i Kabe?

Ciśnienie na sławę, broń, zazdrość i zawiść. Paryż przy dźwiękach francuskiego rapu ma inne oblicze. Zobaczcie serial Validé na CANAL+ online - niektórym wychodzi zrobienie dobrej produkcji o rapie. - mówi raper Vienio.

Rywalizacja, która pozwala podnosić poprzeczkę, jest ok. Ale rywalizacja, za którą idzie zawiść i obawa przed utratą pozycji, może się przerodzić w niezdrowy wyścig o popularność. A to rodzi sporo komplikacji. O tym jest Validé. – mówi Kabe.

Valide 2. sezon

W nowej serii William i Brahim rok po tragicznej śmierci Apasha, w założonej przez siebie wytwórni upamiętniającej młodego rapera - Apash Music próbują wypromować kolejną gwiazdę francuskiego rapu – tym razem młodą dziewczynę, Sarę, która używa pseudonimu Lalpha. Nie jest to łatwe zadanie ponieważ jeszcze żadnej kobiecie nie udało się zaistnieć w świecie francuskiego rapu. Jak okazuje w miarę rozwoju wydarzeń, osiągającą coraz większą popularność raperkę również dogania jej mroczna przeszłość...

W obsadzie 2. sezonu znajdują się między innymi Saidou Camara, Brahim Bouhler, Franck Gastambide (który jest również współtwórcą serialu), Sabrina Ouazani oraz debiutująca na ekranie Laetitia Kerfa.

1. sezon spotkał się z pozytywną recenzją redakcji, którą możecie sprawdzić tutaj.