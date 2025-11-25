Ten polski soulslike może zaskoczyć! Nowy zwiastun zachwyca klimatem

Zwiastun powstał z okazji OTK Expo i przenosi graczy do mrocznej osady, której wąskie uliczki oraz opuszczone domy budują niepokojącą atmosferę i sprzyjają zasadzkom. Klimat poziomu jeszcze bardziej przywodzi na myśl klasyczne horrory — co zresztą podkreślają sami twórcy.
Wideo pokazuje również nowe typy przeciwników: zmutowanych mieszkańców miasteczka, którzy w walce wykorzystują przedmioty codziennego użytku, takie jak pochodnie czy widły, oraz elitarnych Niezłomnych. Ci ostatni są wyjątkowo groźni z uwagi na swoją siłę, agresję i nieprzewidywalność.
Valor Mortis zadebiutuje w 2026 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.
Źródło: informacja prasowa