Ten polski soulslike może zaskoczyć! Nowy zwiastun zachwyca klimatem

Krakowskie studio One More Level przygotowało nowy zwiastun Valor Mortis, pierwszoosobowej gry soulslike osadzonej w czasach napoleońskich. Materiał prezentuje nową, wcześniej niepokazywaną lokację.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  polska gra 
zwiastun valor mortis
Valor Mortis fot. One More Level
Zwiastun powstał z okazji OTK Expo i przenosi graczy do mrocznej osady, której wąskie uliczki oraz opuszczone domy budują niepokojącą atmosferę i sprzyjają zasadzkom. Klimat poziomu jeszcze bardziej przywodzi na myśl klasyczne horrory — co zresztą podkreślają sami twórcy.

Klimat prezentowanego poziomu jest przerażająco mroczny. Gracze odwiedzą osadę nocą, kiedy wąskie uliczki i opuszczone domy, skąpane w wątłym świetle pochodni, budują przeszywające uczucie niepokoju. Nieprzewidywalne zachowanie mieszkańców oraz ich nieokrzesana agresja tworzą atmosferę i napięcie typowe dla klasycznych horrorów – powiedział Radosław Ratusznik, reżyser Valor Mortis.

Wideo pokazuje również nowe typy przeciwników: zmutowanych mieszkańców miasteczka, którzy w walce wykorzystują przedmioty codziennego użytku, takie jak pochodnie czy widły, oraz elitarnych Niezłomnych. Ci ostatni są wyjątkowo groźni z uwagi na swoją siłę, agresję i nieprzewidywalność.

Valor Mortis zadebiutuje w 2026 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
