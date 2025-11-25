Ten polski soulslike może zaskoczyć! Nowy zwiastun zachwyca klimatem

fot. One More Level

Zwiastun powstał z okazji OTK Expo i przenosi graczy do mrocznej osady, której wąskie uliczki oraz opuszczone domy budują niepokojącą atmosferę i sprzyjają zasadzkom. Klimat poziomu jeszcze bardziej przywodzi na myśl klasyczne horrory — co zresztą podkreślają sami twórcy.

Klimat prezentowanego poziomu jest przerażająco mroczny. Gracze odwiedzą osadę nocą, kiedy wąskie uliczki i opuszczone domy, skąpane w wątłym świetle pochodni, budują przeszywające uczucie niepokoju. Nieprzewidywalne zachowanie mieszkańców oraz ich nieokrzesana agresja tworzą atmosferę i napięcie typowe dla klasycznych horrorów – powiedział Radosław Ratusznik, reżyser Valor Mortis.

Wideo pokazuje również nowe typy przeciwników: zmutowanych mieszkańców miasteczka, którzy w walce wykorzystują przedmioty codziennego użytku, takie jak pochodnie czy widły, oraz elitarnych Niezłomnych. Ci ostatni są wyjątkowo groźni z uwagi na swoją siłę, agresję i nieprzewidywalność.

Valor Mortis zadebiutuje w 2026 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.