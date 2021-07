Valve Steam Deck stworzony do grania w 30 klatkach

Źródło: Valve

Mimo iż Valve reklamuje Steam Decka jako narzędzie do grania w najnowsze tytuły pecetowe w formie mobilnej, nie będzie to sprzęt dla zwolenników idei „wszystko na ultra”. W wywiadzie przeprowadzonym przez serwis IGN przedstawiciele korporacji opowiedzieli, czego możemy spodziewać się po tym sprzęcie.

Steam Deck z ekranem o rozdzielczości 800p i odświeżaniu rzędu 60 Hz nie pretenduje do gamingowej klasy wyższej. I nie ma się co dziwić, wszak zintegrowana karta graficzna nie poradziłaby sobie z odpalaniem najnowszych tytułów pokroju Doom Eternal czy Battlefield 2042 przy wysokich ustawieniach graficznych oraz płynności na poziomie stałych 60 klatek. Mimo iż wyświetlacz pracuje w 60 hercach projektanci konsoli zaprojektowali ją z myślą o graniu w 30 klatkach i przy takim odświeżaniu sprawdzi się najlepiej.

Co ciekawe, Valve podzieliło się także szczegółami na temat nośników danych zamontowanych w konsoli. Pamięć w Steam Decku nie jest wlutowana do płyty głównej na stałe, to klasyczny M.2 SSD, jaki wykorzystuje się m.in. we współczesnych laptopach. A to oznacza, że teoretycznie można wymienić go na lepszy model.

Jednak Valve stworzył swój sprzęt w taki sposób nie po to, abyśmy mogli przeprowadzać modernizację na własną rękę. Jak poinformował inżynier Yazan Aldehayyat, o zastosowaniu wymiennego nośnika zadecydowały względy praktyczne. Firma chce w ten sposób uprościć proces wymiany podzespołów, gdyby te uległy awarii. Aldehayyat nie wyklucza, że doświadczeni pecetowcy będą w stanie dokonać wymiany w domowym zaciszu, choć takie działanie może poskutkować naruszeniem zapisów gwarancji.

Steam Decka można zarezerwować w ramach przedsprzedaży wpłacając 18 zł opłaty rezerwacyjnej. Konsola zadebiutuje na rynku w grudniu 2021 roku, ale w momencie pisania tego tekstu nowi klienci otrzymają swój egzemplarz dopiero w drugim kwartale 2022 roku.