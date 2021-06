Battlefield 2042 - EA potwierdza obecność botów na mapach. Battlehub może być nowym trybem gry

fot. EA

Już w połowie czerwca pojawiły się informacje sugerujące, że w sieciowych starciach Battlefield 2042 będziemy mogli natrafić również na boty sterowane przez sztuczną inteligencję. Teraz serwis The Verge otrzymał oficjalnej potwierdzenie ze strony wydawcy, firmy Electronic Arts. Dzięki temu dowiedzieliśmy się też, jak system ten będzie funkcjonował.

Boty pojawią się w trybach Conquest oraz Breakthrough i mają zagwarantować, że na dużych mapach (przypominamy, że zaoferują one rozgrywkę dla nawet 128 graczy na PC, PS5 i Xboksie Series S/X) cały czas będzie się coś działo, nawet poza "godzinami szczytu". Jest to przy okazji też coś, co ma zagwarantować dłuższy żywot gry w przyszłości. Oczywiście priorytetem nadal będzie dobieranie graczy kontrolowanych przez ludzi, a nie sztuczną inteligencję.

Pojawiła się również ciekawa plotka dotycząca gry. Tom Henderson zdradził, że Battlefield 2042 może otrzymać tryb o nazwie Battlehub, który ma być typową "piaskownicą", w której znajdziemy mapy, pojazdy i wyposażenie z poprzednich odsłon tej serii. Pamiętajcie jednak, że to nieoficjalna informacja i warto podejść do niej z pewnym dystansem. Być może więcej na ten temat dowiemy się w lipcu podczas prezentacji EA Play Live 2021.