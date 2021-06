Valve ułatwi wymianę uszkodzonych podzespołów Indexa. Do sklepu trafiły zamienniki dla kabla i kontrolerów

Źródło: Valve

Gogle Vive Index na dobre zadomowiły się na rynku. To dzięki nim udało się pokazać światu, że gry VR nie muszą ograniczać się do prostych doświadczeń, Half-Life: Alyx wyznaczył nowy kierunek rozwoju tego innowacyjnego medium. Niestety, nie każdy może pozwolić sobie na luksus posiadania Indexa. Nie tylko dlatego, że do jego obsługi potrzeba wydajnego komputera, a koszt zestawu może przytłaczać. Decydując się na zakup sprzętu godzimy się także ograniczoną, roczną gwarancję oraz potencjalnie wysokie koszty eksploatacji.

Na szczęście Valve postanowiło nieco ułatwić nam życie. Firma wypuściła do sprzedaży kilka części zamiennych, które pozwolą błyskawicznie przywrócić uszkodzonego Indexa do pełnej sprawności.

W zasobach Steama pojawiło się wymienne okablowanie oraz oddzielne kontrolery dla prawej i lewej ręki. Dotychczas jeśli któryś z padów uszkodził się, a naprawy nie można było zrealizować w ramach gwarancji, musieliśmy liczyć się z zakupem zestawu dwóch nowych kontrolerów. Teraz będziemy mogli nabyć tylko ten, który odmówił współpracy. Możliwość błyskawicznego zamówienia zamiennego kabla bez konieczności proszenia Valve o ekspertyzę również uprzyjemni korzystanie z tego sprzętu.

Przedstawiciele korporacji zastrzegają jednak na stronie nowych produktów, żeby nie kupować zamienników w ciemno, jeśli nie minął okres ochrony gwarancyjnej. Aby ustrzec się przed niepotrzebnym wydatkiem, należy w pierwszej kolejności zgłosić się do działu wsparcia technicznego, który poinformuje nas, czy dane uszkodzenie można naprawić w ramach umowy gwarancyjnej.