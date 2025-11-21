Nadciąga spin-off Vampire Survivors. To pierwszoosobowy dungeon crawler

fot. Poncle

Vampire Survivors to niezależna gra stworzona przez studio Poncle, w której gracze kontrolują bohaterów i walczą z hordami wrogów. Produkcja spotkała się z ogromną popularnością i została doceniona przede wszystkim za wysoką regrywalność. Dzięki licznym postaciom oraz specjalnym zdolnościom, które można ze sobą łączyć, tytuł potrafi wciągnąć na długie godziny.

Podczas wydarzenia Xbox Partner Preview 2025 zapowiedziano, że w 2026 roku uniwersum powiększy się o spin-off. Będzie nim Vampire Crawlers, czyli pierwszoosobowy dungeon crawler. Również tutaj gracze będą wybierać bohaterów i walczyć z przeciwnikami, jednak tym razem w zupełnie nowej formie — podczas starć będziemy wybierać karty z różnymi atakami i efektami. Twórcy zapewniają powrót charakterystycznych elementów z Vampire Survivors, a także szybką, chaotyczną rozgrywkę.

Co ciekawe, we wpisie poświęconym grze, jaki pojawił się na łamach Xbox Wire, po raz pierwszy wspomniano też o planach stworzenia sequela Vampire Survivors.

To tylko spin-off Vampire Survivors, mamy nadzieję, że pierwszy z serii! Pomysł polegał na tym, by wziąć kilka kluczowych elementów, które towarzyszyły nam przy tworzeniu VS, i zastosować je w innych gatunkach. Mam na myśli przystępność, dostępność, regrywalność oraz błyszczące rzeczy. Mnóstwo błyszczących rzeczy! Jeśli zaś chodzi o sequel Vampire Survivors — nad czymś pracujemy, ale na razie nie możemy o tym mówić — powiedział Luca, założyciel Poncle.