Nadciąga spin-off Vampire Survivors. To pierwszoosobowy dungeon crawler
Vampire Crawlers to nadchodzący spin-off popularnego Vampire Survivors. Twórcy mają w planach także inne produkcje w tym uniwersum, wspomnieli też o sequelu.
Vampire Survivors to niezależna gra stworzona przez studio Poncle, w której gracze kontrolują bohaterów i walczą z hordami wrogów. Produkcja spotkała się z ogromną popularnością i została doceniona przede wszystkim za wysoką regrywalność. Dzięki licznym postaciom oraz specjalnym zdolnościom, które można ze sobą łączyć, tytuł potrafi wciągnąć na długie godziny.
Podczas wydarzenia Xbox Partner Preview 2025 zapowiedziano, że w 2026 roku uniwersum powiększy się o spin-off. Będzie nim Vampire Crawlers, czyli pierwszoosobowy dungeon crawler. Również tutaj gracze będą wybierać bohaterów i walczyć z przeciwnikami, jednak tym razem w zupełnie nowej formie — podczas starć będziemy wybierać karty z różnymi atakami i efektami. Twórcy zapewniają powrót charakterystycznych elementów z Vampire Survivors, a także szybką, chaotyczną rozgrywkę.
Co ciekawe, we wpisie poświęconym grze, jaki pojawił się na łamach Xbox Wire, po raz pierwszy wspomniano też o planach stworzenia sequela Vampire Survivors.
Źródło: youtube.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
17
lis
Rachunek gwiazd
18
lis
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
19
lis
Diabelstwò
19
lis
Szampańskie święta
21
lis
Tornado
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1945, kończy 80 lat