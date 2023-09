Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 powraca z martwych! Nowe studio przejęło projekt; jest data premiery!

fot. Paradox Interactive

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 powstaje od wielu lat, ale trudno nazwać ten proces szczególnie szczęśliwym i bezproblemowym. Wielokrotnie przesuwano daty premiery, odsuwano od gry kolejnych twórców, aż wreszcie słuch po niej zaginął. Teraz jednak tytuł ten powrócił i wreszcie doczekaliśmy się konkretnych informacji na jego temat, a niektóre z nich są... dość zaskakujące.

Za rozwój Bloodlines 2 odpowiada studio The Chinese Room, które nie ma zbyt dużego doświadczenia z rozbudowanymi RPG z wieloma mechanikami. Twórcy znani są bowiem przede wszystkim z "symulatorów chodzenia", takich jak Dear Esther czy Everybody’s Gone to the Rapture. Ujawniono również, że gra ma trafić na rynek jesienią 2024 roku, ale tylko na PC (Steam, Epic Games Store, GOG) oraz PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Zdecydowano się na skasowanie wersji na konsole poprzedniej generacji.

Poniżej możecie zapoznać się z nowym zwiastunem. Więcej informacji, w tym prezentację rozgrywki, mamy dostać w styczniu przyszłego roku.